В Одесі розкрили масштабну аферу

Поліцейські біля квартири затриманого. Фото: поліція Одещини

Троє шахраїв розробили фішингову схему і протягом п'яти місяців видурювали гроші з українців. Їм вдалося ошукати 21 людину на понад 1 млн грн. Тепер організаторам загрожують великі тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 27 вересня.

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Деталі схеми

За даними слідства, ініціатор схеми залучив до злочинної діяльності свого раніше судимого знайомого та його неповнолітню дівчину. Разом вони створили фішингову сторінку, схожу на один з онлайн-сервісів популярного в Україні торговельного інтернет-майданчика.

Шахраї шукали продавців і запевняли, що хочуть купити в них товар. Вони пропонували перейти за посиланням на фейковий сайт для оформлення безплатної доставки. Охочі продати товар вводили свої особисті дані й реквізити банківських карток, а також надавали відомості для входу в інтернет-банкінг. Отримавши доступ до рахунків потерпілих, аферисти виводили з них гроші.

Покарання для аферистів

Усім учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві, а дорослим — ще й у залученні до протиправної діяльності неповнолітньої. Якщо суд визнає їх винними, аферистам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як не попастися

Щоби не стати жертвою шахраїв, купуючи речі в інтернеті, варто дотримуватись таких правил:

ніколи не повідомляти свої особисті дані, особливо дані картки, третім особам і не вказувати їх на неперевірених сайтах;

перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який за тиждень ошукав 12 людей.

Раніше в Одесі затримали афериста, який видавав себе за майстра з ремонту велосипедів.