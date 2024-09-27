Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Афера на мільйон — в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської схеми arrow

Афера на мільйон — в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської схеми

27 вересня 2024 15:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі розкрили масштабну аферу
Поліцейські біля квартири затриманого. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Троє шахраїв розробили фішингову схему і протягом п'яти місяців видурювали гроші з українців. Їм вдалося ошукати 21 людину на понад 1 млн грн. Тепер організаторам загрожують великі тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 27 вересня.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, ініціатор схеми залучив до злочинної діяльності свого раніше судимого знайомого та його неповнолітню дівчину. Разом вони створили фішингову сторінку, схожу на один з онлайн-сервісів популярного в Україні торговельного інтернет-майданчика.

Шахраї шукали продавців і запевняли, що хочуть купити в них товар. Вони пропонували перейти за посиланням на фейковий сайт для оформлення безплатної доставки. Охочі продати товар вводили свої особисті дані й реквізити банківських карток, а також надавали відомості для входу в інтернет-банкінг. Отримавши доступ до рахунків потерпілих, аферисти виводили з них гроші. 

Покарання для аферистів

Усім учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві, а дорослим — ще й у залученні до протиправної діяльності неповнолітньої. Якщо суд визнає їх винними, аферистам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як не попастися

Щоби не стати жертвою шахраїв, купуючи речі в інтернеті, варто дотримуватись таких правил:

  • ніколи не повідомляти свої особисті дані, особливо дані картки, третім особам і не вказувати їх на неперевірених сайтах;
  • перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;
  • не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який за тиждень ошукав 12 людей.

Раніше в Одесі затримали афериста, який видавав себе за майстра з ремонту велосипедів.

Одеса суд поліція шахрайство Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

16:23 Направлення на ВЛК під час процесу бронювання — чи законно це

16:22 У Нацбанку пояснили, як підвищення податків вплине на ціни в Україні

16:11 На Харківщині 3 ОШБр влаштувала пастку для окупантів — відео з фронту

16:03 У Миколаєві вирішили, як розв'язати проблему зі сміттям — що відомо

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:49 У Мінфіні пояснили, чи вплине підвищення податків на бізнес

15:36 Штормове попередження у Львові — синоптики прогнозують бурю завтра

15:33 У Харкові чоловік продавав боєприпаси та гранати — як його покарав суд

15:31 Афера на мільйон — в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської схеми

15:02 Повістки поштою — кому ТЦК їх не надсилатиме

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

16:23 Направлення на ВЛК під час процесу бронювання — чи законно це

16:22 У Нацбанку пояснили, як підвищення податків вплине на ціни в Україні

16:11 На Харківщині 3 ОШБр влаштувала пастку для окупантів — відео з фронту

16:03 У Миколаєві вирішили, як розв'язати проблему зі сміттям — що відомо

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:49 У Мінфіні пояснили, чи вплине підвищення податків на бізнес

15:36 Штормове попередження у Львові — синоптики прогнозують бурю завтра

15:33 У Харкові чоловік продавав боєприпаси та гранати — як його покарав суд

15:31 Афера на мільйон — в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської схеми

15:02 Повістки поштою — кому ТЦК їх не надсилатиме

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації