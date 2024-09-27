В Одессе раскрыли масштабную аферу

Афера на миллион — в Одессе судят участников грандиозной мошеннической схемы
Трое мошенников разработали фишинговую схему и в течение пяти месяцев выманивали деньги у украинцев. Им удалось обмануть 21 человека более чем на 1 млн грн. Теперь организаторам угрожают большие тюремные сроки.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 27 сентября.
Детали схемы
По данным следствия, инициатор схемы привлек к преступной деятельности своего ранее судимого знакомого и его несовершеннолетнюю девушку. Вместе они создали фишинговую страницу, похожую на один из онлайн-сервисов популярной в Украине торговой интернет-площадки.
Мошенники искали продавцов и уверяли, что хотят купить у них товар. Они предлагали перейти по ссылке на фейковый сайт для оформления бесплатной доставки. Желая продать товар, люди вводили свои личные данные и реквизиты банковских карт, а также предоставляли информацию для входа в интернет-банкинг. Получив доступ к счетам потерпевших, аферисты выводили с них деньги.
Наказание для аферистов
Всем участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве, а взрослым еще и в привлечении к противоправной деятельности несовершеннолетней. Если суд сочтет их виновными, аферистам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Как не попасться
Чтобы не стать жертвой мошенников, покупая вещи в интернете, следует придерживаться следующих правил:
- никогда не сообщать свои личные данные, особенно данные карты третьим лицам и не указывать их на непроверенных сайтах;
- проверять гиперссылки и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний;
- не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах.
Напомним, в Одессе разоблачили мошенника, который за неделю обманул 12 человек.
Ранее в Одессе задержали афериста, выдававшего себя за мастера по ремонту велосипедов.
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