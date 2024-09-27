В Одессе раскрыли масштабную аферу

Полицейские возле квартиры задержанного. Фото: полиция Одесчины

Трое мошенников разработали фишинговую схему и в течение пяти месяцев выманивали деньги у украинцев. Им удалось обмануть 21 человека более чем на 1 млн грн. Теперь организаторам угрожают большие тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, инициатор схемы привлек к преступной деятельности своего ранее судимого знакомого и его несовершеннолетнюю девушку. Вместе они создали фишинговую страницу, похожую на один из онлайн-сервисов популярной в Украине торговой интернет-площадки.

Мошенники искали продавцов и уверяли, что хотят купить у них товар. Они предлагали перейти по ссылке на фейковый сайт для оформления бесплатной доставки. Желая продать товар, люди вводили свои личные данные и реквизиты банковских карт, а также предоставляли информацию для входа в интернет-банкинг. Получив доступ к счетам потерпевших, аферисты выводили с них деньги.

Наказание для аферистов

Всем участникам группы сообщили о подозрении в мошенничестве, а взрослым еще и в привлечении к противоправной деятельности несовершеннолетней. Если суд сочтет их виновными, аферистам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как не попасться

Чтобы не стать жертвой мошенников, покупая вещи в интернете, следует придерживаться следующих правил:

никогда не сообщать свои личные данные, особенно данные карты третьим лицам и не указывать их на непроверенных сайтах;

проверять гиперссылки и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний;

не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенника, который за неделю обманул 12 человек.

Ранее в Одессе задержали афериста, выдававшего себя за мастера по ремонту велосипедов.