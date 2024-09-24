Спритний одесит ошукав 12 людей за тиждень

Поліцейський заповнює документи. Фото: поліція Одеської області

Одесит продавав недійсні талони на пальне. Таким чином він збагатився на 55 тис. грн. Тепер йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 24 вересня.

Читайте також:

Хитра схема

За даними слідства, 50-річний мешканець Київського району розмістив в інтернеті оголошення про продаж талонів на 20 літрів бензину марки А-95 по 1060 гривень. На повідомлення відгукнулися 12 одеситів. Продавець призначав їм зустрічі на вулицях і вручав несправжні талони, які знайшов біля сміттєвого баку.

Покупці зрозуміли, що стали жертвами афериста тільки тоді, коли на АЗС їм почали відмовляти у продажі пального. Після цього вони звернулися до поліції.

Поліцейські вилучили у чоловіка талони, які він не встиг продати. Йому повідомили про підозру у шахрайстві. Якщо суд визнає його винним, наступні три роки він може провести у в'язниці.

Як уникнути шахрайства

Одеситів закликають бути пильними, замовляючи товари та послуги через інтернет. Зокрема, варто дотримуватися наступних правил:

не довіряти своє майно людям, про яких ви нічого не знаєте;

перевіряти відгуки про продавців чи надавачів послуг з інтернету;

вимагати показати документи;

укладати письмовий договір на послуги.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахрая, слід негайно звертатися до поліції.

Нагадаємо, в Одесі затримали афериста, який видавав себе за майстра з ремонту велосипедів і крав двоколісники.

Також в Одесі судитимуть колишнього міліціонера, який "продавав" неіснуючі посади у поліції та СБУ.