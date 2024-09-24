Ловкий одессит обманул 12 человек в неделю

Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесской области

Одессит продавал недействительные талоны на горючее. Таким образом, он обогатился на 55 тыс. грн. Теперь ему грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 24 сентября.

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Хитрая схема

По данным следствия, 50-летний житель Киевского района разместил в интернете объявление о продаже талонов на 20 литров бензина марки А-95 по 1060 гривен. На сообщение откликнулись 12 одесситов. Продавец назначал им встречи на улицах и вручал ложные талоны, которые нашел у мусорного бака.

Покупатели поняли, что стали жертвами афериста только когда на АЗС им начали отказывать в продаже горючего. После этого они обратились в полицию.

Полицейские изъяли у мужчины талоны, которые он не успел продать. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Если суд сочтет его виновным, следующие три года он может провести в тюрьме.

Как избежать мошенничества

Одесситов призывают быть бдительными, заказывая товары и услуги через интернет. В частности, следует придерживаться следующих правил:

не доверять свое имущество людям, о которых вы ничего не знаете;

проверять отзывы о продавцах или поставщиках услуг из интернета;

потребовать показать документы;

заключать письменный договор на услуги.

Если вы все-таки стали жертвой мошенника, следует немедленно обращаться в полицию.

Напомним, в Одессе задержали афериста, который выдавал себя за мастера по ремонту велосипедов и воровал двухколесники.

Также в Одессе будут судить бывшего милиционера, который "продавал" несуществующие должности в полиции и СБУ.