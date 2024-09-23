На Миколаївщині затримали офіцера — в чому обвинувачують

Працівники прокуратури затримують підозрюваного. Фото: Facebook/Спецпрокуратура Південного регіону

У Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин. Він протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

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Злочинна схема

За даними слідства, старший лейтенант вирішив продавати пальне, що належить військовій частині, цивільній особі. Він залучив до схеми викрадення військового майна двох підлеглих. Спільники завантажували дизельне пальне у пластикові ємності та відвозили у визначені замовником місця.

Таким чином з квітня по вересень цього року учасники схеми збули майже 25 тонн пального. За це вони отримали понад 1,2 млн грн.

Яке покарання загрожує офіцеру

Старшого лейтенанта затримали одразу після отримання грошей за чергову партію пального. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, військовий може вийти на волю, заплативши 2 млн грн застави.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав 300 літрів пального в обмін на бронь від мобілізації.

Також вирок отримав адвокат, який діяв у змові з одеським суддею.