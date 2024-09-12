Винесли вирок адвокату, який діяв у змові з одеським суддею

Працівник НАБУ за роботою. Фото: НАБУ

Адвокат, який взяв у клієнта гроші, щоби передати хабар судді Іллі Лонському, визнав свою провину. Він зобов’язався дати показання проти судді. За це йому замінили ув’язнення іспитовим строком.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Вищого антикорупційного суду.

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Гроші для судді

За матеріалами справи, у травні-червні 2023 року адвокат взяв 2000 доларів у військовослужбовця. Ці гроші він мав передати судді Приморського районного суду Одеси. Той своєю чергою мав частину коштів передати своєму колезі за винесення потрібного рішення у справі про адміністративне правопорушення, а решту залишити собі. Втім, оборудці завадили співробітники НАБУ.

Деталі справи

Адвокат визнав свою вину й уклав угоду з прокурором. Він зобов’язався надалі дати показання проти свого поплічника-судді, а також перерахувати 400 тисяч гривень на офіційний рахунок Збройних Сил. Своєю чергою суд звільнив юриста від покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення. Натомість йому призначили іспитовий строк тривалістю два роки.

Про кого йдеться

За даними Новини.LIVE, йдеться про адвоката Євгена Берестового, а його спільником був суддя Приморського суду Ілля Лонський. Влітку цього року ВАКС зупинив провадження стосовно Лонського, адже той мобілізувався до лав Збройних сил. Справу продовжать після того, як суддя звільниться з військової служби.