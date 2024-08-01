Суддя Приморського райсуду Одеси мобілізований: ВАКС призупинив справу

Суддя Ілля Лонський. Фото: Судово-юридична газета

Вищий антикорупційний суд України призупинив слухання справи судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського, підозрюваного у корупції. Таке рішення суд ухвалив через мобілізацію фігуранта до армії.

Про це Новини.LIVE дізнались з рішення ВАКС.

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Справа Лонського призупинена

Згідно з документом, суддю призвали на службу у травні 2024 року. Також суд отримав підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про те, що через участь у бойових завданнях Лонський не може бути присутнім на засіданнях навіть в режимі відеоконференції.

"Згідно з наказом № 150 від 25.05.2024 ОСОБА_9 з 25.05.2024 зарахований для проходження військової служби до військової частини НОМЕР_1 на посаду оператора в-ня РЕБ з БПЛА ВРБ РРЕБ... На запит суду з військової частини НОМЕР_1 надійшла довідка за вих. № 1420 від 16.07.2024 з інформацією про те, що ОСОБА_9 з 07.07.2024 бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави на лінії зіткнення", — йдеться в ухвалі суду.

Рішення ВАКС. Фото: скриншот

Деталі звинувачень

Лонський звинувачується у спробі передати хабар іншому судді для отримання позитивного рішення в адміністративній справі та привласненні частини хабаря. Суддя отримав 2 000 доларів від військовослужбовця за свої "послуги". Відомо, що оборудка грошей проходила через адвоката Євгена Берестового.

Відповідно до узгоджених дій, юрист повинен був підбурити військовослужбовця до дачі хабаря за позитивне рішення у справі про адміністративне правопорушення. Після цього він мав одержати хабар і передати частину судді-спільнику. Через це справу Лонського виділили в окреме провадження, щоб розгляд справи адвоката йшов без затримок.

"Виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_9, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України. Продовжити судове провадження стосовно ОСОБА_6, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України", — йдеться в ухвалі ВАКС.

Ухвала ВАКС. Фото: скриншот

Яке загрожує покарання

Правникові оголошена підозра за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в райсуді Одещини викрили схему уникнення мобілізації. Злочин передбачав видачу документів, які дозволяли чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під виглядом опікунів неповнолітніх дітей. Це коштувало від 1 500 до 3 500 доларів. Наразі групі спільників повідомили про підозри, їх очікує позбавлення волі.