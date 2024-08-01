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Дело коррумпированного судьи Одессы на паузе — юрист мобилизован в ряды ВСУ

1 августа 2024 11:17
Верзилова Єлизавета - редактор
Судья Приморского райсуда Одессы мобилизован: ВАКС приостановил дело
Судья Илья Лонский. Фото: Судебно-юридическая газета
Верзилова Єлизавета - редактор

Высший антикоррупционный суд Украины приостановил слушание дела судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского, подозреваемого в коррупции. Такое решение суд принял из-за мобилизации фигуранта в армию.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения ВАКС.

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Дело Лонского приостановлено

Согласно документу, судья был призван на службу в мае 2024 года. Также суд получил подтверждение от Генерального штаба ВСУ о том, что из-за участия в боевых задачах Лонский не может присутствовать на заседаниях даже в режиме видеоконференции.

"Согласно приказу № 150 от 25.05.2024 ЛИЦО_9 с 25.05.2024 зачислен для прохождения воинской службы в воинскую часть НОМЕР_1 на должность оператора в-ния РЭБ из БПЛА ВРБ РРЕБ... По запросу суда из воинской части НОМЕР_1 поступила. № 1420 от 16.07.2024 с информацией о том, что ОСОБА_9 с 07.07.2024 принимает участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства на линии столкновения", — говорится в определении суда.

судью из Одессы Лонского мобилизовали
Решение ВАКС. Фото: скриншот

Детали обвинений

Лонский обвиняется в попытке передать взятку другому судье для получения положительного решения по административному делу и присвоении части взятки. Судья получил 2 000 долларов от военнослужащего за свои "услуги". Известно, что сделка денег проходила через адвоката Евгения Берестового.

Согласно договоренности, юрист должен был подстрекать военнослужащего дать взятку за положительное решение по делу об административном правонарушении. После этого он должен был получить взятку и передать её часть судье-сообщнику. Из-за этого дело Лонского выделили в отдельное производство, чтобы рассмотрение дела адвоката шло без задержек.

"Выделить в отдельное производство материалы уголовного производства в отношении ОСОБА_9, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Продолжить судебное производство в отношении ОСОБА_6, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст.190 УК Украины", — говорится в постановлении ВАКС.

Постановление ВАКС по делу Лонского
Постановление ВАКС. Фото: скриншот

Грозящее наказание

Юристу объявлено подозрение по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в райсуде Одесчины разоблачили схему избегания мобилизации. Преступление предусматривало выдачу документов, позволявших мужчинам призывного возраста выезжать за границу под видом опекунов несовершеннолетних детей. Это стоило от 1 500 до 3 500 долларов. В настоящее время группе сообщников сообщили о подозрениях, их ожидает лишение свободы.

Одесса суд ВСУ взятка Одесская область судьи ВАКС Новости Одессы мобилизация адвокат

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