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Документи на замовлення ухилянтів — в райсуді Одещини викрили схему уникнення мобілізації

31 липня 2024 12:38
Верзілова Єлизавета - редактор
В суді на Одещині викрили корупційну схему: деталі від САП
На Одещині викрили масштабну схему уникнення мобілізації. Фото: САП
Верзілова Єлизавета - редактор

В районному суді Одещини прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили  схему, за якою призовники могли уникнути мобілізації. Наразі групі спільників повідомили про підозри, їх очікує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Деталі схеми

За даними ЗМІ, у Білгород-Дністровському міському суді була прийнята  більшість незаконних рішень на користь чоловіків призовного віку, аби ті змогли виїхати за кордон. За 2023 рік там винесли понад третину всіх подібних рішень в Україні. 

Судді Одещини під підозрою за допомогу ухилянтам
У райсуді Одещини викрили схему уникнення мобілізації. Фото: САП

Злочинна схема передбачала видачу документів, які дозволяли чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під виглядом опікунів неповнолітніх дітей. Це коштувало від 1500 до 3 500 доларів. Інформацію про надання таких "послуг" спільники поширювали в групах у соціальних мережах.

У суді Одещини накрили хабарників
На Одещині накрили працівників районного суду. Фото: САП

Підозрювані у справі

  • Адвокат: звинувачення за ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 332 КК України.
  • Помічник адвоката: звинувачення за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 332 КК України.
  • Посередник: звинувачення за ч. 3 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
  • Секретар судового засідання: звинувачення за ч. 3 ст. 369 КК України.
  • Консультант суду, який відповідав за розподіл справ, підозрюваний за ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Детективи НАБУ, за оперативного супроводу СБУ, продовжують розслідування, встановлюючи нові факти та підозрюваних. Наразі всі затримані перебувають під вартою і їм загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали суддю Білгород-Дністровського суду Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта за документи, які дозволили б останньому виїхати за межі України. 

Також раніше ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт щодо правника Болградського району Одеської області. Йдеться про Сергія Висоцького, якого викрили на отриманні хабара у розмірі 4 тисячі доларів.

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