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Документы по заказу уклонистов — в райсуде Одесчины разоблачили схему избегания мобилизации

31 июля 2024 12:38
Верзилова Єлизавета - редактор
В суде в Одесской области разоблачили коррупционную схему: детали от САП
В Одесской области разоблачили масштабную схему избегания мобилизации. Фото: САП
Верзилова Єлизавета - редактор

В районном суде Одесской области прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили схему, по которой призывники могли избежать мобилизации. В настоящее время группе сообщников сообщили о подозрениях, их ожидает лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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Детали схемы

По данным СМИ, в Белгород-Днестровском городском суде было принято большинство незаконных решений в пользу мужчин призывного возраста, чтобы они смогли уехать за границу. За 2023 год там вынесли более трети всех подобных решений в Украине.

Судьи Одесщины под подозрением за помощь уклоняющимся
В райсуде Одесчины разоблачили схему избегания мобилизации. Фото: САП

Преступная схема предусматривала выдачу документов, позволявших мужчинам призывного возраста уезжать за границу под видом опекунов несовершеннолетних детей. Это стоило от 1500 до 3500 долларов. Информацию о предоставлении таких "услуг" подельники распространяли в группах в социальных сетях.

В суде Одесщины накрыли взяточников
В Одесской области накрыли работников районного суда. Фото: САП

Подозреваемые по делу

  • Адвокат: обвинение по ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 332 УК Украины.
  • Помощник адвоката: обвинение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 332 УК Украины.
  • Посредник: обвинение по ч. 3 ст. 369 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
  • Секретарь судебного заседания: обвинения по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
  • Консультант суда, отвечавший за распределение дел, подозреваемый по ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

Детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ продолжают расследование, устанавливая новые факты и подозреваемых. Все задержанные находятся под стражей и им грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Напомним, ранее правоохранители задержали судью Белгород-Днестровского суда Одесщины. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклоняющегося за документы, которые позволили бы последнему выехать за пределы Украины.

Также ранее мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт в отношении юриста Болградского района Одесской области. Речь идет о Сергее Высоцком, разоблаченном на получении взятки в размере 4 тысяч долларов.

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