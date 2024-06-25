Хабарництво районного судді Одещини: нові деталі слідства

Портрет судді. Ілюстративне фото: САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт щодо правника Болградського району Одеської області. Йдеться про Сергія Висоцького, якого викрили на отриманні хабара у розмірі 4 тисячі доларів.

Про це повідомляють у пресслужбі САП.

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Справа судді

Під час слідства виявилось, що Висоцький обіцяв правопорушнику посприяти у закритті адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та говорив, що передасть ці гроші колегам для ухвалення рішення. Однак гроші чоловік лишив при собі та витратив на власні потреби.

Яке покарання

9 лютого 2024 року судді повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також в одержанні неправомірної вигоди. За це йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у квітні районному судді Одещини було обрано запобіжний захід — він повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом на час слідства.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків судді одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабара від ухилянта.