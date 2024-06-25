Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Получил 4 тысячи долларов — ход дела коррумпированного судьи с Одесчины arrow

Получил 4 тысячи долларов — ход дела коррумпированного судьи с Одесчины

25 июня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взяточничество районного судьи Одесчины: новые детали следствия
Портрет судьи. Иллюстративное фото: САП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт в отношении юриста Болградского района Одесской области. Речь идет о Сергее Высоцком, разоблаченном на получении взятки в размере 4 тысячи долларов.

Об этом сообщают в пресс-службе САП.

Читайте также:

Дело судьи

В ходе следствия оказалось, что Высоцкий обещал правонарушителю помочь в закрытии административного дела в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысячи долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения. Однако деньги мужчина оставил при себе и потратил на свои нужды.

Какое наказание

9 февраля 2024 года судьи сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. За это ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в апреле районному судье Одесчины была избрана мера пресечения — он должен находиться под круглосуточным домашним арестом на время следствия.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклониста.

Одесса
НАБУ
коррупция
взятка
САП
Одесская область
судьи
Новости Одессы
преступление
арест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление