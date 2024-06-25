Взяточничество районного судьи Одесчины: новые детали следствия

Портрет судьи. Иллюстративное фото: САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт в отношении юриста Болградского района Одесской области. Речь идет о Сергее Высоцком, разоблаченном на получении взятки в размере 4 тысячи долларов.

Об этом сообщают в пресс-службе САП.

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Дело судьи

В ходе следствия оказалось, что Высоцкий обещал правонарушителю помочь в закрытии административного дела в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысячи долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения. Однако деньги мужчина оставил при себе и потратил на свои нужды.

Какое наказание

9 февраля 2024 года судьи сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. За это ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в апреле районному судье Одесчины была избрана мера пресечения — он должен находиться под круглосуточным домашним арестом на время следствия.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклониста.