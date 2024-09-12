Вынесли приговор адвокату, действовавшему в сговоре с одесским судьей

Работник НАБУ за работой. Фото: НАБУ

Адвокат, взявший у клиента деньги, чтобы передать взятку судье Илье Лонскому, признал свою вину. Он обязался дать показания против судьи. За это ему заменили заключение испытательным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Высшего антикоррупционного суда.

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Деньги для судьи

По материалам дела, в мае-июне 2023 года адвокат взял 2000 долларов у военнослужащего. Эти деньги он должен передать судье Приморского районного суда Одессы. Тот в свою очередь должен был часть средств передать своему коллеге за вынесение нужного решения по делу об административном правонарушении, а остальное оставить себе. Впрочем, сделке помешали сотрудники НАБУ.

Детали дела

Адвокат признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Он обязался в дальнейшем дать показания против своего сообщника-судьи, а также перечислить 400 тысяч гривен на официальный счет Вооруженных сил. В свою очередь суд освободил юриста от наказания в виде четырех лет заключения. Вместо этого ему назначили испытательный срок продолжительностью два года.

О ком идет речь

По данным Новини.LIVE, речь идет об адвокате Евгении Берестовом, а его сообщником был судья Приморского суда Илья Лонский. Летом этого года ВАКС остановил производство по Лонскому, так как тот мобилизовался в ряды Вооруженных сил. Дело продолжат после того, как судья уволится с военной службы.