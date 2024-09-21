На Одещині працівник ТЦК вимагав 300 літрів пального за бронь

На Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав хабар за бронь від мобілізації
Офіцер мобілізаційного відділення ТЦК у Подільську пообіцяв місцевому мешканцю посприяти в отриманні довідки про бронювання. За це чоловік мав віддячити йому пальним.
Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Котовського міськрайонного суду.
Деталі справи
За свої послуги працівник ТЦК вимагав 300 літрів пального. Через деякий час він погодився взяти вартість у грошовому еквіваленті — 15 тисяч гривень.
Офіцера затримали, коли він віддавав "клієнту" посвідчення про бронь і отримував гроші.
Цікаво, що чоловік, з якого посадовець вимагав хабар, працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на відстрочку від мобілізації.
Що вирішив суд
Офіцера визнали винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). Тепер він має сплатити 68 тис. грн штрафу. Крім того, на два роки його позбавили права працювати у ТЦК.
Хто має бронь від мобілізації
Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як:
- поліція;
- рятувальна служба;
- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- компанії зі сфери медіа та культури;
- виробники товарів для армії;
- підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
- підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- інші критично важливі для української економіки підприємства.
Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через півроку відстрочку потрібно продовжувати.
Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.
У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК.
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