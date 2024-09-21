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На Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав хабар за бронь від мобілізації

21 вересня 2024 12:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині працівник ТЦК вимагав 300 літрів пального за бронь
Котовський міськрайонний суд у Подільську. Фото: Котовський суд
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Офіцер мобілізаційного відділення ТЦК у Подільську пообіцяв місцевому мешканцю посприяти в отриманні довідки про бронювання. За це чоловік мав віддячити йому пальним. 

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Котовського міськрайонного суду

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Деталі справи

За свої послуги працівник ТЦК вимагав 300 літрів пального. Через деякий час він погодився взяти вартість у грошовому еквіваленті — 15 тисяч гривень.

Офіцера затримали, коли він віддавав "клієнту" посвідчення про бронь і отримував гроші.   

Цікаво, що чоловік, з якого посадовець вимагав хабар, працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на відстрочку від мобілізації.

Що вирішив суд

Офіцера визнали винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). Тепер він має сплатити 68 тис. грн штрафу. Крім того, на два роки його позбавили права працювати у ТЦК. 

Хто має бронь від мобілізації

Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як: 

  • поліція;
  • рятувальна служба;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • компанії зі сфери медіа та культури;
  • виробники товарів для армії;
  • підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
  • підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців. Через півроку відстрочку потрібно продовжувати.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.

У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК. 

суд корупція хабар Одеська область ТЦК та СП

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