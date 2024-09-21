В Одесской области работник ТЦК требовал 300 литров горючего за бронь

На Одесчине вынесли приговор сотруднику ТЦК, который требовал взятку за бронь от мобилизации
Офицер мобилизационного отделения ТЦК в Подольске пообещал местному жителю помочь в получении справки о бронировании. За это мужчина должен был отблагодарить его горючим.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда.
Детали дела
За свои услуги работник ТЦК потребовал 300 литров горючего. Через некоторое время он согласился взять стоимость в денежном эквиваленте — 15 тысяч гривен.
Офицера задержали, когда он отдавал "клиенту" удостоверение о броне и получал деньги.
Интересно, что мужчина, с которого должностное лицо требовало взятку, работает на предприятии критической инфраструктуры и имеет законное право на отсрочку от мобилизации.
Что решил суд
Офицер признан виновным в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Теперь он должен уплатить 68 тыс. грн штрафа. Кроме того, на два года его лишили права работать в ТЦК.
Кому положена бронь от мобилизации
Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной власти и местного самоуправления;
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через полгода отсрочку нужно продолжать.
Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блогерами и российской пропагандой.
В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесской области поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.
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