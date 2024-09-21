В Одесской области работник ТЦК требовал 300 литров горючего за бронь

Котовский горрайонный суд в Подольске. Фото: Котовский суд

Офицер мобилизационного отделения ТЦК в Подольске пообещал местному жителю помочь в получении справки о бронировании. За это мужчина должен был отблагодарить его горючим.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда.

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Детали дела

За свои услуги работник ТЦК потребовал 300 литров горючего. Через некоторое время он согласился взять стоимость в денежном эквиваленте — 15 тысяч гривен.

Офицера задержали, когда он отдавал "клиенту" удостоверение о броне и получал деньги.

Интересно, что мужчина, с которого должностное лицо требовало взятку, работает на предприятии критической инфраструктуры и имеет законное право на отсрочку от мобилизации.

Что решил суд

Офицер признан виновным в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Теперь он должен уплатить 68 тыс. грн штрафа. Кроме того, на два года его лишили права работать в ТЦК.

Кому положена бронь от мобилизации

Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной власти и местного самоуправления;

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через полгода отсрочку нужно продолжать.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блогерами и российской пропагандой.

В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесской области поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.