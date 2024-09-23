В Николаевской области задержали офицера — в чем обвиняют

Сотрудники прокуратуры задерживают подозреваемого. Фото: Facebook/Спецпрокуратура Южного региона

В Николаевской области задержан заместитель командира дивизиона по тылу одной из воинских частей. Он в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ. Теперь он может попасть за решетку на пятнадцать лет.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

Читайте также:

Преступная схема

По данным следствия, старший лейтенант решил продавать принадлежащее воинской части топливо гражданскому лицу. Он привлек к схеме расхищения военного имущества двоих подчиненных. Сообщники загружали дизельное топливо в пластиковые емкости и отвозили в указанные заказчиком места.

Таким образом, с апреля по сентябрь этого года участники схемы сбыли почти 25 тонн топлива. За это они получили более 1,2 млн грн.

Какое наказание грозит офицеру

Старшего лейтенанта задержали сразу после получения денег за очередную партию топлива. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, военный может выйти на свободу, заплатив 2 млн грн залога.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал 300 литров горючего в обмен на бронь от мобилизации.

Также приговор получил адвокат, действовавший в сговоре с одесским судьей.