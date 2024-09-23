У потязі Одеса — Ковель військового змусили спати у тамбурі

Військовий з собакою спить у тамбурі. Фото: скриншот Instagram/Iryna Zubko

Військового та його собаку не пустили до вагона поїзда. Їм довелося спати у тамбурі. У мережі назвали це зневагою до захисників.

Фото опублікувала в Instagram користувачка Ірина Зубко.

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Скриншот сторіс з Instagram

"Це така зневага"

За словами Ірини, фотографію зробила її однокласниця у 5-у вагоні потяга Одеса — Ковель.

"В третій рік повномасштабної війни це виглядає як божевілля. Я знаю, що Укрзалізниця робить багато, але це така зневага. Хочеться плакати від того, що в нас відбувається", — написала жінка.

Пільги для військових

Нагадаємо, Укрзалізниця заявляла, що виділяє спеціальну бронь для використання військовими, які їдуть у відрядження чи відпустку. Це як мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі.

Щоб придбати квитки з військової броні, військовослужбовець має:

звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222, оператори детально проконсультують пасажира по всьому процесу;

у військовій комендатурі пасажиру за предʼявленням військового квитка та документа, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток), видадуть талон на придбання квитка;

цей талон треба предʼявити касиру в спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть квиток, і тут же його можна придбати.

Спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Щоб встигнути отримати талон і придбати квиток, рекомендується приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше.

Якщо в місті, де перебуває військовослужбовець, немає комендатури, то скористатися спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа). Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

Якщо усі броні розібрано, Укрзалізниця запевняє, що готова шукати можливості перевезти військовослужбовців в індивідуальному порядку. Консультації можна отримати на спеціальній гарячій лінії за номером 0-800-503-222.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські зробили зауваження військовим, які слухали російську музику.

Також в Одесі діти загиблих захисників України отримуватимуть щорічну допомогу до початку навчального року.