В поезде Одесса-Ковель военного заставили спать в тамбуре

Военный с собакой спит в тамбуре. Фото: скриншот Instagram/Iryna Zubko

Военного и его собаку не пустили в вагон поезда. Им пришлось спать в тамбуре. В сети назвали это неуважением к защитникам.

Фото опубликовала в Instagram пользовательница Ирина Зубко.

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"Это такое пренебрежение"

По словам Ирины, фотографию сделала ее одноклассница в 5 вагоне поезда Одесса — Ковель.

"На третий год полномасштабной войны это выглядит как безумие. Я знаю, что Укрзализныця делает много, но это такое неуважение. Хочется плакать от того, что у нас творится", — написала женщина.

Льготы для военных

Напомним, Укрзализныця заявляла, что выделяет специальную бронь для использования военными, отправляющимися в командировку или отпуск. Это как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе.

Чтобы приобрести билеты по военной брони, военнослужащий должен:

обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира в военную комендатуру, или позвонить в контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0 800 503 222, операторы подробно проконсультируют пассажира по всему процессу;

в военной комендатуре пассажиру по предъявлению военного билета и документа, подтверждающего необходимость совершить поездку именно в конкретный день (командировочное удостоверение, отпускной билет), выдадут талон на приобретение билета;

этот талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут билет, и тут же его можно приобрести.

Специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправки поезда. Чтобы успеть получить талон и купить билет, рекомендуется приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше.

Если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры, то воспользоваться специальной бронью можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа). Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.

Если все брони разобраны, Укрзализныця уверяет, что готова искать возможность перевезти военнослужащих в индивидуальном порядке. Консультации можно получить по специальной горячей линии по номеру 0-800-503-222.

Напомним, в Одессе полицейские сделали замечание военным, слушавшим российскую музыку.

Также в Одессе дети погибших защитников Украины будут получать ежегодную помощь в начале учебного года.