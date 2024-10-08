У жительницы Одесской области выманили деньги, прикрываясь именем Порошенко.

Женщина держит телефон в руках. Фото иллюстративное: freepik

Жительнице Измаила предложили деньги якобы от имени "Фонда Порошенко". Она с радостью согласилась и только впоследствии поняла, что имеет дело с мошенниками.

Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".

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Обстоятельства дела

Жертвой аферистов стала 62-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный, назвавшийся представителем "Фонда Порошенко". Он заверил, что у нее есть возможность получить помощь от бывшего президента. Для этого нужно было несколько раз нажать цифру "1" во время автоматических звонков.

Сделав это, женщина обнаружила, что лишилась доступа к своему онлайн-кабинету в "Приват 24". Позвонив по горячей линии банка, она узнала, что с ее счета сняли 14 тыс. грн.

Сейчас мошенников ищут правоохранители.

Как не попасться

Если вы случайно раскрыли данные своей платежной карты, интернет-банкинга, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обороте карты. Требуйте блокировку средств на счете, а в случае несанкционированного списания средств — блокировку трансакций и предоставьте обращение в банк — получатель средств по их блокированию или возврату.

Напомним, в Одесской области задержали хакера, выставившего на продажу данные 100 тыс. украинцев.

Также в Одессе будут судить участников грандиозной мошеннической сделки.