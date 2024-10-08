У жительницы Одесской области выманили деньги, прикрываясь именем Порошенко.

Подарок от экс-президента — на Одесчине мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн
Жительнице Измаила предложили деньги якобы от имени "Фонда Порошенко". Она с радостью согласилась и только впоследствии поняла, что имеет дело с мошенниками.
Об этом сообщает издание "Бессарабия.Inform".
Обстоятельства дела
Жертвой аферистов стала 62-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный, назвавшийся представителем "Фонда Порошенко". Он заверил, что у нее есть возможность получить помощь от бывшего президента. Для этого нужно было несколько раз нажать цифру "1" во время автоматических звонков.
Сделав это, женщина обнаружила, что лишилась доступа к своему онлайн-кабинету в "Приват 24". Позвонив по горячей линии банка, она узнала, что с ее счета сняли 14 тыс. грн.
Сейчас мошенников ищут правоохранители.
Как не попасться
Если вы случайно раскрыли данные своей платежной карты, интернет-банкинга, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обороте карты. Требуйте блокировку средств на счете, а в случае несанкционированного списания средств — блокировку трансакций и предоставьте обращение в банк — получатель средств по их блокированию или возврату.
Напомним, в Одесской области задержали хакера, выставившего на продажу данные 100 тыс. украинцев.
Также в Одессе будут судить участников грандиозной мошеннической сделки.
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