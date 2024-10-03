Хакер з-під Одеси продавав величезну базу персональних даних

Поліцейські спілкуються з підозрюваним. Фото: поліція Одещини

Мешканець Березівки заволодів базою даних на 100 тис. громадян і планував її продавати. Тепер зловмисник може сісти за ґрати на п'ять років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 3 жовтня.

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Що відомо

За даними правоохоронців, 23-річний чоловік розмістив на декількох платформах одного з мобільних застосунків оголошення про продаж баз персональних даних за вигідною ціною. Зокрема, йшлося про прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.

Невдовзі знайшовся клієнт, який купив у зловмисника дані 50 людей.

Хакеру висунули обвинувачення у несанкціонованому збуті інформації. Максимальне покарання за цей злочин становить п'ять років ув'язнення. Наразі чоловік перебуває на волі, сплативши заставу у 60,5 тис. грн.

У поліції вважають, що молодик діяв разом зі спільниками. Їх особи поки не встановили.

Як захистити персональні дані

Щоби не потрапити на вудку шахраїв, слід дотримуватися наступних правил:

не надавайте нікому своїх даних;

перевіряйте інформацію, якщо вас просять пожертвувати гроші на якусь операцію чи зробити репост посту із новиною подібного змісту;

не використовуйте один пароль усюди, міняйте паролі з певною частотою, зберігайте паролі в надійному місці, а краще — запам‘ятовуйте;

використовуйте двохфакторну автентифікацію;

завершуйте сеанс одразу після виходу із соцмережі.

користуйтеся офіційними програмами.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть учасників грандіозної шахрайської схеми.

Також в Одесі викрили афериста, який за тиждень ошукав дванадцятьох людей.