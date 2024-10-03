Хакер из-под Одессы продавал огромную базу персональных данных

Полицейские общаются с подозреваемым. Фото: полиция Одесчины

Житель Березовки завладел базой данных на 100 тыс. граждан и планировал ее продать. Теперь злоумышленник может сесть за решетку на пять лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 3 октября.

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Что известно

По данным правоохранителей, 23-летний мужчина разместил на нескольких платформах одного из мобильных приложений объявления о продаже баз персональных данных по выгодной цене. В частности, речь шла о фамилиях, именах, отчествах, номерах мобильных телефонов клиентов одного из частных предприятий.

Вскоре нашелся клиент, купивший у злоумышленника данные 50 человек.

Хакеру предъявлено обвинение в несанкционированном сбыте информации. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюрьмы. В настоящее время мужчина находится на свободе, уплатив залог в 60,5 тыс. грн.

В полиции считают, что молодой человек действовал вместе с сообщниками. Их личности пока не установили.

Как защитить персональные данные

Чтобы не попасть на удочку мошенников, следует соблюдать следующие правила:

не предоставляйте никому свои данные;

проверяйте информацию, если вас просят пожертвовать деньги на какую-либо операцию или совершить репост поста с новостью подобного содержания;

не используйте один пароль везде, меняйте пароли с определенной частотой, храните пароли в надежном месте, а лучше — запоминайте;

используйте двухфакторную аутентификацию;

Завершайте сеанс сразу после выхода из соцсети.

пользуйтесь официальными приложениями.

Напомним, в Одессе будут судить участников грандиозной мошеннической схемы.

Также в Одессе разоблачили афериста, который за неделю обманул двенадцать человек.