В Харькове судили одесского афериста — за что

Здание Дзержинского райсуда Харькова. Фото: сайт суда

Одессит, проживающий в Харькове, предлагал знакомым за большие деньги помочь стать чиновником или депутатом. Впрочем, сделки разоблачили правоохранители, и теперь мошенник сядет за решетку на 5,5 лет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Дзержинского райсуда Харькова.

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Подробности дела

Мужчина действовал совместно с приспешником, дело которого было выделено в отдельное уголовное производство. Вместе они предлагали знакомым высокие должности за большие деньги. В частности, за 1 млн долларов мошенники обещали мужчине место председателя Харьковской ОВД. Другого желающего они должны были устроить руководителем главного управления Налоговой службы в области. Наконец, избраться депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", по словам аферистов, обошлось в 1,53 млн долларов.

Один из "клиентов" сообщил о щедрых предложениях правоохранителям. Дельцов задержали, когда они получали фальшивые деньги в одном из харьковских ресторанов.

Решение суда

В суде одессит полностью признал свою вину и заявил об искреннем раскаянии. Следующие пять с половиной лет он проведет за решеткой. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, в Одесской области мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн, прикрываясь именем Петра Порошенко.

Также в Одесской области задержан хакер. Он выставил на продажу украденные данные 100 тысяч украинцев.