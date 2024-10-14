Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Обещал сделать депутатом — в Харькове осудили хитрого одессита arrow

Обещал сделать депутатом — в Харькове осудили хитрого одессита

14 октября 2024 15:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Харькове судили одесского афериста — за что
Здание Дзержинского райсуда Харькова. Фото: сайт суда
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одессит, проживающий в Харькове, предлагал знакомым за большие деньги помочь стать чиновником или депутатом. Впрочем, сделки разоблачили правоохранители, и теперь мошенник сядет за решетку на 5,5 лет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Дзержинского райсуда Харькова.

Читайте также:

Подробности дела

Мужчина действовал совместно с приспешником, дело которого было выделено в отдельное уголовное производство. Вместе они предлагали знакомым высокие должности за большие деньги. В частности, за 1 млн долларов мошенники обещали мужчине место председателя Харьковской ОВД. Другого желающего они должны были устроить руководителем главного управления Налоговой службы в области. Наконец, избраться депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", по словам аферистов, обошлось в 1,53 млн долларов.

Один из "клиентов" сообщил о щедрых предложениях правоохранителям. Дельцов задержали, когда они получали фальшивые деньги в одном из харьковских ресторанов.

Решение суда

В суде одессит полностью признал свою вину и заявил об искреннем раскаянии. Следующие пять с половиной лет он проведет за решеткой. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, в Одесской области мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн, прикрываясь именем Петра Порошенко.

Также в Одесской области задержан хакер. Он выставил на продажу украденные данные 100 тысяч украинцев.

Одесса Харьков мошенничество народные депутаты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:03 Сколько военных не вернулись с отдыха за границей с начала войны

16:02 Правоохранители проверяют "заминированные" здания — комментарий Нацполиции

15:59 ЕС ввел новые санкции против Ирана — кто вошел в список

15:57 Обещал сделать депутатом — в Харькове осудили хитрого одессита

15:46 Дело Фарион — полиция проверяет причастность новых лиц к убийству

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:28 Киев вспыхнул осенними красками — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Вне закона — Одесчина вошла в тройку лидеров по количеству нелегальных АЗС

15:25 Доплаты военным — сколько и за что, какие изменения

15:17 Отсрочка от мобилизации — какие предприятия могут бронировать работников

15:04 Экс-нардеп Ляшко получил новую должность в армии — в ВСУ раскрыли детали

16:03 Сколько военных не вернулись с отдыха за границей с начала войны

16:02 Правоохранители проверяют "заминированные" здания — комментарий Нацполиции

15:59 ЕС ввел новые санкции против Ирана — кто вошел в список

15:57 Обещал сделать депутатом — в Харькове осудили хитрого одессита

15:46 Дело Фарион — полиция проверяет причастность новых лиц к убийству

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:28 Киев вспыхнул осенними красками — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Вне закона — Одесчина вошла в тройку лидеров по количеству нелегальных АЗС

15:25 Доплаты военным — сколько и за что, какие изменения

15:17 Отсрочка от мобилизации — какие предприятия могут бронировать работников

15:04 Экс-нардеп Ляшко получил новую должность в армии — в ВСУ раскрыли детали

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Text

12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают