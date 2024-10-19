Рецидивист из Измаила предстанет перед судом за сбыт метадона

Полицейский выписывает протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина, который уже провел более 18 лет в тюрьме за ряд преступлений, снова попал под следствие за сбыт метадона. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

В конце августа работники Измаильского районного отдела полиции задокументировали очередное правонарушение местного жителя — на центральном рынке города он сбывал метадон. Во время санкционированного обыска в его квартире правоохранители изъяли еще шесть свертков с наркотиками и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Подозреваемый был задержан, а по ходатайству следователей суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ранее этот мужчина уже был осужден за воровство, ограбление, разбой и хранение наркотиков, а теперь ему инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств.

Свертки с метадоном. Фотоколлаж: Нацполиция

Какое наказание за сбыт наркотиков

Мужчину обвиняют в повторном совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже передан в суд.

Напомним, в Одесской области 19-летний парень похитил 5 тысяч гривен у местной женщины из-за нехватки финансов. Также в пригороде Одессы ночью застрелили мужчину.