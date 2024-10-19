Юнак викрав 5 тисяч гривень у жінки під час застілля

Хлопцю оголошують підозру Фото: Нацполіція

В Одеській області 19-річний хлопець викрав 5 тисяч гривень у місцевої жінки. Все це сталося під час застілля, тепер йому загрожує 8 років.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Подія сталася в одному з сіл Великобуялицької громади, де місцева жінка звернулася до поліції з повідомленням про зникнення 5 тисяч гривень з її будинку. Після прибуття правоохоронців та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили причетність до крадіжки 19-річного хлопця з Курісовської громади.

Виявилося, що напередодні жінка запросила молодика та його подругу до себе в гості. Під час застілля, скориставшись жіночими розмовами, хлопець тихцем пішов з кухні в кімнату, де викрав гроші з сумочки господині, а потім повернувся за стіл. Відсутність коштів жінка помітила лише після того, як провела гостей.

Поліцейські швидко розшукали правопорушника та вилучили викрадені гроші, які повернули власниці. Юнак зізнався, що не має роботи та має фінансові проблеми, що спонукало його до злочину.

Гроші, які викрав юнак. Фото: Нацполіція

Яке покарання за крадіжку

Слідчий у справі Костянтин Мазур повідомив, що на основі зібраних доказів юнака підозрюють у таємному викраденні чужого майна, що є крадіжкою, вчиненою в умовах воєнного стану. Злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на термін до восьми років.

Нагадаємо, у Харкові затримали хитрого одесита. Він обіцяв знайомим за гроші високі посади і навіть місце у Верховній Раді.

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