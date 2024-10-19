Юноша похитил 5 тысяч гривен у женщины во время застолья

Парню объявляют подозрение Фото: Нацполиция

В Одесской области 19-летний парень похитил 5 тысяч гривен у местной женщины. Все это произошло во время застолья, теперь ему грозит 8 лет.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Событие произошло в одном из сел Великобуялицкой громады, где местная женщина обратилась в полицию с уведомлением об исчезновении 5 тысяч гривен из ее дома. После прибытия правоохранителей и проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 19-летнего парня из Курисовской общины.

Оказалось, что накануне женщина пригласила молодого человека и его подругу к себе в гости. Во время застолья, воспользовавшись женскими разговорами, парень тихо ушел из кухни в комнату, где похитил деньги из сумочки хозяйки, а затем вернулся за стол. Отсутствие средств женщина заметила только после того, как провела гостей.

Полицейские быстро разыскали правонарушителя и изъяли похищенные деньги, которые вернули владелице. Юноша признался, что не имеет работы и у него финансовые проблемы, это и побудило его к преступлению.

Деньги, которые похитил молодой человек. Фото: Нацполиция

Какое наказание за воровство

Следователь по делу Константин Мазур сообщил, что на основе собранных доказательств юношу подозревают в тайном похищении чужого имущества, являющегося воровством, совершенным в условиях военного положения. Преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Харькове задержали хитрого одессита. Он обещал знакомым за деньги высокие должности и даже место в Верховной Раде.

Также в пригороде Одессы ночью застрелили мужчину.