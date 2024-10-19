В передмісті Одеси знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями

Поліцейські оглядають місце вбивства. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясовують обставини трагічної загибелі чоловіка. Тіло небіжчика знайшли з вогнепальними пораненнями на узбіччі дороги в передмісті Одеси біля його машини.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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В Одесі вбили власника машини Tesla

Подія сталася на Одещині між Червоним Хутором та селищем Таїрове. За даними правоохоронців, на узбіччі виявили відкриту Tesla на "аварійці", а поряд з нею труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції, які фіксують обставини інциденту та збирають докази.

Яке покарання за вбивство

Відомості про подію вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, за таке "світить" позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на одній з вулиць Балти знайшли тіло 59-річного місцевого мешканця. Чоловіка забили на смерть.Також у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років тюрми.