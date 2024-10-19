В пригороде Одессы обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями

Полицейские осматривают место убийства. Фото: Нацполиция

Правоохранители выясняют обстоятельства трагической гибели мужчины. Тело покойника нашли с огнестрельными ранениями на обочине дороги в пригороде Одессы возле его машины.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

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В Одессе убили владельца машины Tesla

Событие произошло в Одесской области между Красным Хутором и поселком Таирово. По данным правоохранители на обочине обнаружили открытую Tesla на "аварийках", а рядом с ней труп мужчины с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции, которые фиксируют обстоятельства инцидента и собирают доказательства.

Какое наказание за убийство

Сведения о происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, за такое "светит" лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Правоохранители продолжают работу над установлением лиц, причастных к преступлению.

Напомним, на одной из улиц Балты обнаружили тело 59-летнего местного жителя. Мужчину забили насмерть. Также в Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а затем закопал тело в лесу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.