На Одещині чоловік посеред вулиці на смерть побив співмістянина

Поліцейський веде затриманого. Фото: ГУНП в Одеській області

На одній з вулиць Балти знайшли тіло 59-річного місцевого мешканця. Чоловіка забили на смерть. Підозрюваного затримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що сталося

Тіло загиблого знайшли місцеві мешканці. Вони викликали поліцію. Експертиза встановила, що чоловік помер унаслідок крововиливу і набряку мозку.

Поліцейські оглядають місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Підозрюваного виявили неподалік. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

Не стерпів образи

За попередніми даними, молодший чоловік накинувся на старшого під час словесного конфлікту. Що саме стало причиною бійки, встановлюють слідчі.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі він перебуває під вартою без права вийти під заставу. За скоєне він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив тещу праскою.

Також у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років тюрми.