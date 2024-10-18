В Одесской области мужчина посреди улицы насмерть избил согражданина

Полицейский ведет задержанного. Фото: ГУНП в Одесской области

На одной из улиц Балты обнаружили тело 59-летнего местного жителя. Мужчину забили насмерть. Подозреваемый был задержан.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Что произошло

Тело погибшего обнаружили местные жители. Они вызвали полицию. Экспертиза установила, что мужчина умер вследствие кровоизлияния и отека мозга.

Полицейские осматривают место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Подозреваемый был обнаружен неподалеку. Им оказался 39-летний местный житель.

Не стерпел обиды

По предварительным данным, младший мужчина набросился на старшего во время словесного конфликта. Что именно стало причиной потасовки, устанавливают следователи.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Пока он находится под стражей без права выйти под залог. За совершенное он может попасть за решетку на пятнадцать лет.

Напомним, в Киеве мужчина убил тещу утюгом.

Также в Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а затем закопал тело в лесу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.