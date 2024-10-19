Избиение в колледже в Одесской области: студент избил сверстника

Мальчики бьют ровесника. Фото иллюстративное: Deposit photos

В Одесской области полиция расследует случай жестокого избиения между двумя студентами колледжа. Известно, что уголовное производство уже открыто, а родители потерпевшего обратились к правоохранителям.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Событие произошло в укрытии Савранского профессионального колледжа. Там 17-летний студент во время тревоги жестоко избил своего младшего товарища. Как сообщает полиция, конфликт, предварительно, возник на почве неприязненных отношений между ребятами.

Видео избиения полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Мать 16-летнего потерпевшего написала заявление правоохранителям с просьбой привлечь обидчика к ответственности. По словам матери, ее сын получил телесные повреждения от действий старшего студента.

Какое наказание

В полиции приступили к производству по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точный характер и степень повреждений, полученных потерпевшим.

Напомним, в Одесской области мужчина, который уже провел более 18 лет в тюрьме за ряд преступлений, снова попал под следствие за сбыт метадона. Также в пригороде Одессы ночью застрелили мужчину.