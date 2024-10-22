Житель Одесчины жестоко избил друга и оставил его умирать

Полицейский берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: полиция Одесщины

В одном из сел Маразлиевской общины соседи обнаружили без сознания 43-летнего местного жителя. Он умер в карете скорой. Выяснилось, что к смерти мужчины причастен его приятель.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во вторник, 22 октября.

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Детали инцидента

По данным следствия, в гости к потерпевшему во время комендантского часа пришел его друг. Мужчины вместе выпивали, повздорили и начали драться. Они вышли на улицу и продолжили драку. Сильно избив хозяина руками и ногами, гость оставил его и ушел домой.

Что угрожает нападающему

Дома у подозреваемого полицейские обнаружили одежду со следами крови. Сам мужчина признался в содеянном, заявив, что причиной ссоры стал алкоголь. В настоящее время он находится под стражей. Если суд сочтет его виновным, ему грозит до пятнадцати лет заключения.

Напомним, громкое убийство бизнесмена в Одессе оказалось инсценировкой. Также в Харьковской области 17-летний парень изнасиловал и пытался убить свою подругу.