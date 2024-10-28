В Одесской области гость до смерти забил хозяина

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Житель Лиманской громады принимал гостей и поссорился с одним из них. Ссора окончилась гибелью хозяина. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 28 октября.

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Что произошло

Полицию вызвала местная жительница, услышавшая крики в соседнем дворе. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 57-летнего мужчину без признаков жизни. Неподалеку полицейские встретили двух мужчин, которые пришли к последнему в гости.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали во дворе. Один из гостей поссорился с хозяином и стал избивать его руками и ногами. Третий участник застолья успокоил нападавшего и ушел. Но потом вернулся, и снова набросился на хозяина. Он избивал мужчину до тех пор, пока тот не прекратил подавать признаки жизни.

Что угрожает нападающему

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что погибший пытался его поучать, как следует вести себя в гостях. Это и стало причиной потасовки. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Напомним, житель Одесчины посреди улицы до смерти забил земляка. Также в одном из сел мужчина жестоко избил друга и оставил его умирать на улице.