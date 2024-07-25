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За відмову отримав ножем у груди — поліція розслідує вбивство таксиста в Одесі

25 липня 2024 15:11
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі чоловік насмерть заколов таксиста: ведеться слідство
В Одесі чоловік вбив таксиста. Ілюстративне фото: Depositphotos
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі правоохоронці  розслідують обставини вбивства таксиста в Київському районі міста. Чоловік помер від ножових поранень, які отримав в ході бійки з клієнтами. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі події

В Одесі ввечері 53-річний таксист отримав замовлення по вулиці Дмитра Донського, але коли приїхав на місце його чекали одразу п’ятеро громадян. Тож водій везти компанію відмовився — його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця. Це обурило одного з клієнтів, тож він почав витягати чоловіка з авто та бити. 

В Одесі вбили таксиста
Поліція розслідує вбивство таксиста. Фото: Нацполіція

В ході сутички таксист дістав з багажника дерев’яну биту та вдарив нею 30-річного опонента. Однак нападник відповів ножовими ударами в груди. Від отриманих травм водій таксі помер на місці події до приїзду медиків. Про подію у поліцію повідомили очевидці конфлікту.

Яке покарання

Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України —  умисне вбивство. За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Також ми повідомляли, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі. 

Одеса смерть вбивство поліція авто таксі різанина Одеська область Кримінал Новини Одеси

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