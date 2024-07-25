В Одесі чоловік насмерть заколов таксиста: ведеться слідство

В Одесі чоловік вбив таксиста. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Одесі правоохоронці розслідують обставини вбивства таксиста в Київському районі міста. Чоловік помер від ножових поранень, які отримав в ході бійки з клієнтами.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події

В Одесі ввечері 53-річний таксист отримав замовлення по вулиці Дмитра Донського, але коли приїхав на місце його чекали одразу п’ятеро громадян. Тож водій везти компанію відмовився — його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця. Це обурило одного з клієнтів, тож він почав витягати чоловіка з авто та бити.

Поліція розслідує вбивство таксиста. Фото: Нацполіція

В ході сутички таксист дістав з багажника дерев’яну биту та вдарив нею 30-річного опонента. Однак нападник відповів ножовими ударами в груди. Від отриманих травм водій таксі помер на місці події до приїзду медиків. Про подію у поліцію повідомили очевидці конфлікту.

Яке покарання

Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Також ми повідомляли, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі.