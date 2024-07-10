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Помста ціною у життя — в Одесі побили чоловіка та викинули під під'їзд

10 липня 2024 12:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі вбили чоловіка та його тіло викинули під під'їзд: деталі
Поліція затримала вбивцю. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Київському районі Одеси знайшли тіло чоловіка біля входу у багатоповерхівку. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

38-річний чоловік жив у будинку на вулиці Ільфа та Петрова з цивільною дружиною. Слідство з'ясувало, що чотири місцеві мешканці, найстаршому з яких 42 роки, вирішили помститися йому за старий конфлікт. 

Одесит, який вбив чоловіка
Один з вбивць. Фото: Нацполіція

Вони побили його на очах у співмешканки та ще одного "свідка", потім замотали у штору і винесли до входу будинку. На жаль, чоловік помер від отриманих травм до приїзду медиків.

Вбивцю затримали в Одесі
Спільник, який брав участь у вбивстві. Фото: Нацполція

Яке покарання

Затриманих одразу після злочину підозрюваних уже повідомили про підозру у тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Згідно з частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Випадки вбивства на Одещині

Ми писали, що на Одещині засудили чоловіка за жорстоке вбивство свого односельця. Кривдник спершу побив свого знайомого до непритомного стану, а потім порізав лезом шию потерпілого.

Також ми повідомляли, що що в  Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

Одеса вбивство поліція Одеська область Новини Одеси злочин помста

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