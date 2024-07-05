Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Порізав шию замість того, аби врятувати — на Одещині засудили вбивцю arrow

Порізав шию замість того, аби врятувати — на Одещині засудили вбивцю

5 липня 2024 11:31
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Перерізав шию своєму знайомому: засудили жителя Одещини
Чоловік із ножем у руці. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині засудили чоловіка за жорстоке вбивство свого односельця. Фігурант спершу побив свого знайомого до непритомного стану, а потім вирішив "закінчити справу" та порізав лезом шию потерпілого. За такі дії він проведе за решіткою значну частину свого життя.  

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Деталі злочину

В одному з сіл Кодимської територіальної громади чоловік зайшов в гості до свого знайомого. Але невдовзі вони почали сваритися, бо гість не хотів уходити додому. В ході конфлікту, хазяїн дому жорстоко побив 65-річного знайомого, але потерпілий ще дихав. Злочинець це помітив, взяв лезо і порізав потерпілому шию. Після цього непритомного чоловіка відволік до сараю сусіда, який в цей час не був вдома. 

Відіолік до сараю труп односельця
Сарай сусіда. Фото: Нацполіція

Щоб приховати сліди злочину, правопорушник почав прати та палити одяг, в якому вбивав, а потім втік. Коли ж сусід повернувся додому, то побачив загиблого з численними тілесними ушкодженнями. Він одразу повідомив про це поліцію. Правоохоронці швидко розшукали і затримали вбивцю на одній із залізничних станцій району, де він вдавав із себе біженця.

Вирок суду

Жителя Кодимської ОТГ звинуватили в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Обвинувачений визнав свою провину лише під час судового засідання, сподіваючись на зменшення терміну ув'язнення. Однак це не спрацювало і суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Випадки вбивства на Одещині

Ми писали, що в  Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

Також ми повідомляли, що поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.

Одеса суд вбивство в'язниця поліція різанина Одеська область жорстоке поводження Кримінал Новини Одеси вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо