Перерізав шию своєму знайомому: засудили жителя Одещини

Чоловік із ножем у руці. Ілюстративне фото: freepik

На Одещині засудили чоловіка за жорстоке вбивство свого односельця. Фігурант спершу побив свого знайомого до непритомного стану, а потім вирішив "закінчити справу" та порізав лезом шию потерпілого. За такі дії він проведе за решіткою значну частину свого життя.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

В одному з сіл Кодимської територіальної громади чоловік зайшов в гості до свого знайомого. Але невдовзі вони почали сваритися, бо гість не хотів уходити додому. В ході конфлікту, хазяїн дому жорстоко побив 65-річного знайомого, але потерпілий ще дихав. Злочинець це помітив, взяв лезо і порізав потерпілому шию. Після цього непритомного чоловіка відволік до сараю сусіда, який в цей час не був вдома.

Сарай сусіда. Фото: Нацполіція

Щоб приховати сліди злочину, правопорушник почав прати та палити одяг, в якому вбивав, а потім втік. Коли ж сусід повернувся додому, то побачив загиблого з численними тілесними ушкодженнями. Він одразу повідомив про це поліцію. Правоохоронці швидко розшукали і затримали вбивцю на одній із залізничних станцій району, де він вдавав із себе біженця.

Вирок суду

Жителя Кодимської ОТГ звинуватили в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Обвинувачений визнав свою провину лише під час судового засідання, сподіваючись на зменшення терміну ув'язнення. Однак це не спрацювало і суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Випадки вбивства на Одещині

Ми писали, що в Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

Також ми повідомляли, що поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.