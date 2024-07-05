Перерезал шею своему знакомому: осудили жителя Одесчины

Человек с ножом в руке. Иллюстративное фото: freepik

В Одесской области осудили мужчину за жестокое убийство своего односельчанина. Фигурант сначала избил своего знакомого до обморочного состояния, а затем решил "закончить дело" и порезал лезвием шею потерпевшего. За такие действия он проведет за решеткой значительную часть своей жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

В одном из сел Кодымской территориальной громады мужчина зашел в гости к своему знакомому. Но вскоре они начали ссориться, потому что гость не хотел уходить домой. В ходе конфликта хозяин дома жестоко избил 65-летнего знакомого, но пострадавший еще дышал. Преступник это заметил, взял лезвие и порезал потерпевшему шею. После этого мужчину в обмороке он отволок к сараю соседа, который в это время не был дома.

Сарай соседа. Фото: Нацполиция

Чтобы скрыть следы преступления, правонарушитель начал стирать и палить одежду, в которой убивал, а затем скрылся. Когда же сосед вернулся домой, то увидел погибшего с многочисленными телесными повреждениями. Он сразу сообщил об этом в полицию. Правоохранители быстро разыскали и задержали убийцу на одной из железнодорожных станций района, где он притворялся беженцом.

Приговор суда

Жителя Кодымской ОТГ обвинили в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Обвиняемый признал свою вину только во время судебного заседания в надежде на уменьшение срока заключения. Однако это не сработало, и суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Случаи убийства в Одесской области

Мы писали, что в Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.

Также мы сообщали, что полиция задержала 29-летнего одессита, подозреваемого в убийстве своего товарища. Мужчина хотел свое преступление замаскировать под самоубийство, однако провалил проверку на полиграфе — теперь ему светит лишение свободы.