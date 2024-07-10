В Одессе убили мужчину и его тело выбросили под подъезд: детали

Полиция задержала убийцу. Фото: Нацполиция

В Киевском районе Одессы нашли тело мужчины у входа в многоэтажку. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

38-летний мужчина жил в доме по улице Ильфа и Петрова с гражданской женой. Следствие выяснило, что четыре местных жителя, старшему из которых 42 года, решили отомстить ему за старый конфликт.

Один из убийц. Фото: Нацполиция

Они избили его на глазах у сожительницы и еще одного "свидетеля", затем замотали в штору и вынесли ко входу дома. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

Сообщник, участвовавший в убийстве. Фото: Нацполция

Какое наказание

Задержанных сразу после преступления подозреваемых уже сообщили о подозрении в тяжелом телесном повреждении, повлекшем смерть. Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Случаи убийства в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области осудили мужчину за жестокое убийство своего односельчанина. Обидчик сначала избил своего знакомого в обморок, а затем порезал лезвием шею потерпевшего.

Также мы сообщали, что в Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.