Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд arrow

Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд

10 июля 2024 12:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе убили мужчину и его тело выбросили под подъезд: детали
Полиция задержала убийцу. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Киевском районе Одессы нашли тело мужчины у входа в многоэтажку. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

38-летний мужчина жил в доме по улице Ильфа и Петрова с гражданской женой. Следствие выяснило, что четыре местных жителя, старшему из которых 42 года, решили отомстить ему за старый конфликт.

Одессит, убивший мужчину
Один из убийц. Фото: Нацполиция

Они избили его на глазах у сожительницы и еще одного "свидетеля", затем замотали в штору и вынесли ко входу дома. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

Убийца был задержан в Одессе
Сообщник, участвовавший в убийстве. Фото: Нацполция

Какое наказание

Задержанных сразу после преступления подозреваемых уже сообщили о подозрении в тяжелом телесном повреждении, повлекшем смерть. Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Случаи убийства в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области осудили мужчину за жестокое убийство своего односельчанина. Обидчик сначала избил своего знакомого в обморок, а затем порезал лезвием шею потерпевшего.

Также мы сообщали, что в Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.

Одесса убийство полиция Одесская область Новости Одессы преступление месть

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев