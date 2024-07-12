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Кулаками, молотком і телевізором — на Одещині чоловік забив односельця

12 липня 2024 16:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Житель Одещини жорстоко забив свого односельця: поліція
На Одещині затримали вбивцю. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину 

В Дачненській громаді двоє односельців 32 та 44 років вирішили разом "культурно" випити. Однак на ґрунті сп'яніння між ними виникла сварка.

Під час конфлікту 32-річний чоловік жорстоко побив старшого товариша кулаками, молотком та стільцем. Після цього кинув на нього телевізор і залишив помешкання, а потерпілий помер від отриманих травм.

Забив молотком товариша
Речові докази. Фото: Нацполіція

Лише через кілька днів про неприємний запах з будинку до поліції повідомив сусід жертви. На місце оперативно приїхали правоохоронці та виявили тіло. Кривдника затримали, і він зізнався у скоєному. Однак фігурант сказав, що через стан алкогольного сп’яніння не пам'ятає усі деталей. 

Яке покарання

Чоловіка звинуватили в умисному вбивстві  за ч. 2 ст. 121 ККУ. За цей злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що на Одещині засудили чоловіка за жорстоке вбивство свого односельця. Кривдник спершу побив свого знайомого до непритомного стану, а потім порізав лезом шию потерпілого.

Одеса алкоголь вбивство поліція Одеська область жорстоке поводження Новини Одеси

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