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Кулаками, молотком и телевизором — на Одесчине мужчина забил односельчанина

12 июля 2024 16:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Житель Одесщины жестоко убил своего односельчанина: полиция
В Одесской области задержали убийцу. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесском районе полиция задержала злоумышленника, который до смерти забил односельчанина. Пьяный мужчина нанес удары не только кулаками, но и всем, что случилось под руку. За это он может провести за решеткой до десяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В Дачненской громаде двое односельчан 32 и 44 лет решили вместе "культурно" выпить. Однако на почве опьянения между ними возникла ссора.

Во время конфликта 32-летний мужчина жестоко избил старшего товарища кулаками, молотком и стулом. После этого бросил на него телевизор и покинул квартиру, а потерпевший скончался от полученных травм.

Убил молотком товарища
Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Лишь через несколько дней о неприятном запахе из дома в полицию сообщил сосед жертвы. На место оперативно приехали правоохранители и обнаружили тело. Обидчика задержали и он признался в содеянном. Однако фигурант сказал, что из-за состояния алкогольного опьянения не помнит все детали.

Какое наказание

Мужчину обвинили в умышленном убийстве по ч. 2 ст. 121 УК. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что в Одессе избили мужчину и выбросили его под подъезд. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области осудили мужчину за жестокое убийство своего односельчанина. Обидчик сначала избил своего знакомого до обморока, а затем порезал лезвием шею потерпевшего.

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