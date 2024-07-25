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За отказ получил ножом в грудь — полиция расследует убийство таксиста в Одессе

25 июля 2024 15:11
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе мужчина насмерть заколол таксиста: ведется следствие
В Одессе мужчина убил таксиста. Иллюстративное фото: Depositphotos
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства убийства таксиста в Киевском районе города. Мужчина скончался от ножевых ранений, полученных в ходе потасовки с клиентами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

В Одессе вечером 53-летний таксист получил заказ по улице Дмитрия Донского, но когда приехал на место, его ждали сразу пять граждан. Водитель везти компанию отказался — его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места. Это возмутило одного из клиентов, поэтому он начал вытаскивать мужчину из авто и избивать.

В Одессе убили таксиста
Полиция расследует убийство таксиста. Фото: Нацполиция

В ходе стычки таксист достал из багажника деревянную биту и ударил ею 30-летнего оппонента. Однако нападающий ответил ножевыми ударами в грудь. От полученных травм водитель такси скончался на месте происшествия до приезда медиков. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы конфликта.

Какое наказание

Правоохранители решают вопрос об объявлении фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. За это преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что в Одесском районе полиция задержала злоумышленника, который до смерти убил односельчанина  Пьяный мужчина нанес удары не только кулаками, но и всем, что случилось под руку — стулом и даже телевизором. За это он может провести за решеткой до десяти лет.

Также мы сообщали, что в Одессе избили мужчину и выбросили его под подъезд. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.

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