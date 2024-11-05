В Одесской области мужчина убил друга — причина

Полицейские ведут задержанного. Фото: иллюстративное/Нацполиция

Мужчина пришел к приятелю, чтобы помочь по хозяйству. Тот не только отказался, но и устроил потасовку, которая закончилась гибелью гостя.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 5 ноября.

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Неуместное предложение

Инцидент произошел в Одесском районе. По данным следствия, 47-летний гость был нетрезв. На его предложение 61-летний хозяин ответил отказом и попросил уйти. Младший мужчина проигнорировал просьбу. Завязалась перепалка. Хозяин ударил оппонента рукой в лицо. Тот упал, ударился головой в металлическую лестницу и потерял сознание. Старший мужчина погрузил его в свой ВАЗ и отвез домой. Вечером потерпевший скончался.

Какое наказание грозит

Хозяину жилья сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине "светит" до 10 лет заключения.

Напомним, в Одессе мужчина убил таксиста, потому что тот не захотел везти большую компанию. Также семейный праздник в Одесской области завершился стрельбой и гибелью мужчины.