На Одещині чоловік викрав і вбив знайомого — подробиці

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини

Мешканець Любашівки викрав сусіда й побив його до смерті. Таким чином він вирішив помститися за образу падчерки. Тепер нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 5 листопада.

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Залишив на вулиці

До поліції звернулися місцеві мешканці. Вони розповіли, що на одній з вулиць селища перебуває сильно побитий чоловік. Коли правоохоронці приїхали на місце, потерпілий був непритомним. Його доправили до лікарні. Медики діагностували садна по всьому тілу, переломи ребер, тім'яної кістки та крововиливи. За кілька годин пацієнт помер.

Як з'ясували поліцейські, чоловіка побив 41-річний односельчанин. Пізно ввечері він знайшов потерпілого у центрі селища, заштовхав до багажника власного автомобіля й відвіз у безлюдне місце. Там він витяг бранця, кинув на землю й жорстоко побив руками і ногами, а потім поїхав додому.

Заради помсти

За словами самого нападника, він вирішив покарати чоловіка. Той буцімто завдав тілесних ушкоджень його падчерці. Поліція перевіряє цю версію. Дівчину направили на експертизу.

Що ж стосується самого затриманого, то він перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За цей злочин передбачено до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеському районі господар будинку вбив товариша, який прийшов допомогти йому у господарстві. Раніше ми повідомляли про одесита, який зарізав таксиста, бо той відмовився везти його з друзями.