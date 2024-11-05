В Одесской области мужчина похитил и убил знакомого — подробности

Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесчины

Житель Любашевки похитил соседа и избил его до смерти. Таким образом он решил отомстить за оскорбление падчерицы. Теперь нападающему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 5 ноября.

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Оставил на улице

В полицию обратились местные жители. Они рассказали, что на одной из улиц поселка находится сильно избитый мужчина. Когда правоохранители приехали на место, потерпевший был без сознания. Его доставили в больницу. Медики диагностировали ссадины по всему телу, переломы ребер, теменной кости и кровоизлияния. Через несколько часов пациент умер.

Как выяснили полицейские, мужчину избил 41-летний односельчанин. Поздним вечером он нашел пострадавшего в центре поселка, затолкал в багажник собственного автомобиля и отвез в безлюдное место. Там он вытащил пленника, бросил на землю и жестоко избил руками и ногами, а потом уехал домой.

Ради мести

По словам самого нападающего, он решил наказать мужчину. Тот якобы нанес телесные повреждения его падчерице. Полиция проверяет эту версию. Девушку направили на экспертизу.

Что касается самого задержанного, то он находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За это преступление предусмотрено до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Одесском районе хозяин дома убил пришедшего помочь ему в хозяйстве товарища. Ранее мы сообщали об одессите, который зарезал таксиста, потому что тот отказался везти его с друзьями.