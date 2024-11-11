В Черноморске мужчина зарезал соседа — подробности

На Одесчине мужчина зарезал соседа во время застолья
Соседские посиделки в Черноморске закончились поножовщиной. Один из участников застолья мертв, другому грозит продолжительное заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 11 ноября.
Поругались за столом
По данным следствия, 51-летний житель Черноморска зашел в гости к 63-летнему соседу. Мужчины выпивали вместе и поссорились во время застолья. Разозлившись, младший схватил кухонный нож и ударил старшего в грудь. Затем он пошел к соседке и рассказал ей, что приятелю плохо и ему нужно вызвать скорую. После этого мужчина ушел домой.
Что будет с нападающим
Полицейские задержали подозреваемого у него дома. Свою вину он не отрицал. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей.
Напомним, в Киеве мужчина убил собственного сына и замуровал в гараже. Также мы сообщали, что на Одесчине фермер насмерть забил незнакомца, потому что решил, что тот украл его коров.
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