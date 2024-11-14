В Одесской области задержали мужчину — он убил односельчанина и сжег тело

Полицейские исследуют улики. Фото: полиция Одесчины

В Подольском районе задержан местный житель. По версии следствия, он убил односельчанина и пытался сжечь тело. Арестовали подозреваемого при силовой поддержке подразделения КОРД.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в четверг, 14 ноября.

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Убийство во время застолья

Изуродованное и обгоревшее тело человека без головы обнаружил местный житель в лесопосадке в Балтской громаде. Как выяснилось, погибшим был 49-летний мужчина. Экспертиза установила, что он умер из-за колото-резаной раны груди с повреждением сердца.

Правоохранители установили, что накануне совершения преступления к убитому приходил ранее судимый 29-летний односельчанин. Мужчины выпивали вместе и поссорились. Следствие считает, что гость ударил хозяина ножом в грудь. Он погиб на месте. Нападающий вывез тело в лес, изуродовал и поджег.

Задержание подозреваемого

Подозреваемого разоблачили благодаря совместным усилиям оперативников и следователей разных подразделений полиции. В задержании участвовали бойцы спецподразделения КОРД. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, убившему и расчленившему женщину. Также в Одесской области гость зарезал хозяина во время застолья.