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Кровавое застолье — в Одесской области хозяин порезал гостя

20 ноября 2024 09:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области молодой человек убил товарища — подробности
Полицейский допрашивает задержанного. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Двое друзей выпивали дома у одного из них. Посиделки переросли в ссору, которая для гостя закончилась трагически. Хозяину грозит длительное тюремное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 20 ноября.

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Сходил в гости

Инцидент произошел в Сафьяновской громаде. После обеда позвонил местный житель и рассказал, что на улице к нему подбежал раненый молодой человек и попросил вызвать скорую. Пострадавшему диагностировали ножевые ранения живота, шеи и рук.

Как выяснили полицейские, парень был в гостях у товарища. Они употребляли спиртное в хозяйственном помещении и поругались. Хозяин пошел в дом, вернулся с ножом и набросился на гостя. Потерпевший выбежал на улицу, а нападавший сбежал.

Что угрожает подозреваемому

Хозяина дома задержали. Ему сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. За это преступление предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под круглосуточным домашним арестом.

Задержанный не отрицал свою вину. Но вспомнить, что стало причиной ссоры, не смог.

Напомним, в Одесской области мужчина отрубил голову пятилетней девочке. Также в области местный житель убил друга и пытался сжечь его тело.

убийство полиция Одесская область Криминал Новости Одессы

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