На Одещині відрубали голову п'ятирічній дівчинці — подробиці

Поліцейські досліджують місце злочину. Фото: поліція Одещини

У Березівському районі жорстоко вбили дитину. Усвідомивши, що він накоїв, підозрюваний намагався вкоротити собі віку. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 18 листопада.

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Що сталося

За версією слідства, 41-річний житель Ширяївської громади всю ніч вдома вживав спиртне. Вранці прокинулась п'ятирічна онука його співмешканки. Чоловіка це розізлило, і він сокирою відрубав дитині голову. У будинку знаходились інші діти — вони не постраждали.

Поліцейські досліджують місце злочину. Фото: поліція Одещини

Підозрюваний намагався вчинити суїцид, перерізавши собі шию. Йому надають медичну допомогу.

Поліцейські досліджують місце злочину. Фото: поліція Одещини

Що загрожує затриманому

Поліція вирішує питання щодо повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Також йому обирають запобіжний захід. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловікові, який вбив жінку, розчленував тіло й викинув у бак для сміття. Також затримали мешканця Подільського району. Слідство вважає, що він вбив приятеля й намагався спалити труп.