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Отрубил голову — на Одесчине мужчина убил пятилетнюю девочку

18 ноября 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области отрубили голову пятилетней девочке — подробности
Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Березовском районе жестоко убили ребенка. Осознав, что он натворил, подозреваемый пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 18 ноября.

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Что произошло

По версии следствия, 41-летний житель Ширяевской громады всю ночь дома употреблял спиртное. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы. Мужчину это разозлило, и он топором отрубил ребенку голову. В доме находились другие дети — они не пострадали.

Отрубил голову — на Одесчине мужчина убил пятилетнюю девочку - фото 1
Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

Подозреваемый пытался совершить суицид, перерезав себе шею. Ему оказывают медицинскую помощь.

Отрубил голову — на Одесчине мужчина убил пятилетнюю девочку - фото 2
Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

Что угрожает задержанному

Полиция решает вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Также ему выбирают меру пресечения. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Также задержан житель Подольского района. Следствие полагает, что он убил приятеля и пытался сжечь труп.

Одесса дети убийство полиция Одесская область

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