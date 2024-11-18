В Одесской области отрубили голову пятилетней девочке — подробности

Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

В Березовском районе жестоко убили ребенка. Осознав, что он натворил, подозреваемый пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 18 ноября.

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Что произошло

По версии следствия, 41-летний житель Ширяевской громады всю ночь дома употреблял спиртное. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы. Мужчину это разозлило, и он топором отрубил ребенку голову. В доме находились другие дети — они не пострадали.

Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

Подозреваемый пытался совершить суицид, перерезав себе шею. Ему оказывают медицинскую помощь.

Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

Что угрожает задержанному

Полиция решает вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Также ему выбирают меру пресечения. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Также задержан житель Подольского района. Следствие полагает, что он убил приятеля и пытался сжечь труп.