В Одесской области сообщили о подозрении мужчине, который отрубил голову ребенку

Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 41-летнему жителю Ширяевской громады. По версии следствия, он жестоко убил внучку своей сожительницы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.

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По данным правоохранителей, 41-летний житель Ширяевской общины всю ночь употреблял спиртное. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы.

Поняв, что он натворил, подозреваемый пытался совершить суицид, перерезав себе шею.

Отметим, что задержанный отказался давать объяснение своему поступку.

Напомним, в Одесской области хозяин едва не убил друга, который пришел к нему в гости. Также житель области убил приятеля и пытался сжечь его тело в лесопосадке.