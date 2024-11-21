Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому arrow

Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому

21 ноября 2024 17:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области сообщили о подозрении мужчине, который отрубил голову ребенку
Полицейские исследуют место преступления. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 41-летнему жителю Ширяевской громады. По версии следствия, он жестоко убил внучку своей сожительницы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.

Читайте также:

Убийство ребенка

По данным правоохранителей, 41-летний житель Ширяевской общины всю ночь употреблял спиртное. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы.

Поняв, что он натворил, подозреваемый пытался совершить суицид, перерезав себе шею.

Отметим, что задержанный отказался давать объяснение своему поступку.

Напомним, в Одесской области хозяин едва не убил друга, который пришел к нему в гости. Также житель области убил приятеля и пытался сжечь его тело в лесопосадке.

Одесса дети убийство полиция Одесская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

17:06 В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

16:49 Прикрывались детьми — одесский врач помогала уклонистам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:43 В ЕС объяснили, зачем Путин применил межконтинентальные ракеты

16:41 Залужный сделал заявление о Третьей мировой войне

16:31 Расходы бюджета-2025 — где возьмут деньги на зарплаты и пенсии

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

17:31 Зверское убийство на Одесчине — что угрожает подозреваемому

17:24 Украинцев предупредили об опасной погоде — прогноз на завтра

17:22 В Страткоме сделали заявление об ударе по Украине новой ракетой

17:06 В Украине обновили цены на морковь — сколько стоит

16:49 Прикрывались детьми — одесский врач помогала уклонистам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:43 В ЕС объяснили, зачем Путин применил межконтинентальные ракеты

16:41 Залужный сделал заявление о Третьей мировой войне

16:31 Расходы бюджета-2025 — где возьмут деньги на зарплаты и пенсии

16:10 Незаконная заготовка дров — на какую суму штрафуют в 2024 году

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо