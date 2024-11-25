Мешканець Одещини вбив жінку, бо вона не купила дітям шкільного приладдя

Шкільний рюкзак. Фото: ілюстративне/freepik

Мешканець Саратської громади сильно побив дружину. Причиною стали гроші для купівлі шкільного приладдя. Жінка померла. Але до в'язниці чоловік не сяде.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Саратського райсуду.

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Бійка через шкільне приладдя

За матеріалами справи, сварка між подружжям виникла через гроші, які чоловік відклав, щоби придбати дітям все необхідне для школи. Дружина нічого не купила. Це обурило обвинуваченого. Він двічі вдарив жінку по голові та штовхнув. Вона впала на спину й вдарилася потилицею об цементну підлогу. Чоловік допоміг потерпілій встати й відвів до ліжка.

Наступного дня жінка встала рано та зайнялася хатніми справами. Чоловік пішов на роботу. Коли ж він повернувся ввечері, то побачив, що вечерю готує донька, а дружина лежить на підлозі та хропить. Він переклав її на ліжко. Вранці жінка не прокинулась. Обвинувачений викликав швидку. Постраждалу відвезли до лікарні, де вона померла.

Що вирішив суд

Суддя взяв до уваги, що чоловік повністю визнав провину й розкаявся у своєму вчинку. Крім того, мати загиблого просила суворо не карати зятя, адже він має доглядати за двома дітьми. Тому суд замінив йому чотири роки ув'язнення двома роками іспитового терміну.



Нагадаємо, на Одещині повідомили про підозру мешканцю Ширяївської громади, який відрубав голову онуці своєї співмешканки. Також у Харкові чоловік зарізав дружину через ревнощі.